Челябинские школьники заступают на вахту Памяти у Вечного огня

В Челябинске накануне 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне команды 14-ти образовательных организаций готовятся заступить на дежурство у Вечного огня на Аллее Славы. Дежурство на посту №1 юные горожане начнут завтра, пятого мая, в 11 утра – и как всегда, в рамках всероссийской акции «Вахта Памяти».

Традиционное для Челябинска мероприятие пройдет в новом формате – караульное помещение для школьников разместится в специальной палатке, комфортной и прекрасно оборудованной, которая расположится рядом с памятником добровольцам-танкистам.

Часть школьников будут нести дежурство в форме военнослужащих Красной Армии образца 1943-го года, держа в своих руках массогабаритные макеты русских трехлинейных винтовок.

Важной особенностью мероприятия в этом году станут образовательные экскурсии «У памяти на посту» для школьников из всех районов Челябинска. Маршрут экскурсии: мемориальный комплекс «Вечный огонь» - Аллея Славы (бывший Сквер Добровольцев) – стена с памятными досками – памятник «Добровольцам-танкистам» – караульное помещение поста №1.

Ежедневно, с десяти утра до четырех вечера, смены почетного караула помимо несения караульной службы будут участвовать в викторине «Курская битва» и в выпуске «Боевого листка», а также смотреть документальные и художественные фильмы, посвященные событиям военных лет.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе администрации Челябинска, история создания поста №1 в столице Южного Урала берет свое начало с 1966-го года. Место проведения мероприятия - сквер Добровольцев - было выбрано не случайно, так как именно отсюда девятого мая 1943-го года провожали на фронт 63-ю челябинскую добровольческую танковую бригаду 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса. С 1971-го года почетный караул на посту №1 у Вечного огня стал постоянным.