Челябинские школьники завоевали четыре медали на международном турнире по информатике

Не ударили в грязь лицом школьники из физико-математического лицея №31 Челябинска. На состоявшемся Х Международном турнире по информатике в болгарском городке Шумен ребята завоевали четыре медали, две из которых высшей пробы.

Всего в турнире принимало участие более 200 школьников из России, Азербайджана, Болгарии, Молдавии, Польши, Румынии, Сербии и Швейцарии. До участия в турнире допускались ученики 9-11 классов.

В старшей лиге турнира одним из лучших стал челябинец Савелий Григорьев. Он принес мировое «золото» в копилку южноуральского лицея. Еще одно «золото» у южноуральского школьника Михаила Будникова. Серебряную медаль завоевал ученик 310го лицея Данил Клищ. «Бронза» у челябинской школьницы Екатерины Шиляевой.

В общем зачете российские школьники завоевали 29 медалей из 87 возможных. С триумфальным выступлением на международном турнире российских школьников поздравила министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева.

«Информатика всегда занимала особое место в российской системе образования, продвигая научные знания в образовательный процесс, - прокомментировала российскую победу Ольга Васильева. - Собрав треть всех медалей, 11 из которых высшего достоинства, российские школьники в очередной раз доказали качество своей подготовки, отдавая дань талантам наших учителей. За такими громкими успехами всегда стоит большой педагогический труд».

Как говорит директор 31-го лицея Александр Попов, победа не была бы такой успешной без тренеров из числа преподавательского состава – Н.В. Ведерникова, Д.С. Кучеренко, В.А. Голодова, Р.Л. Коробкова, Б.С. Трубецкой, Д.С. Шпаковского и И.А. Подуременных.

Фото с сайта лицея №31