С пассажирами в челябинском аэропорту поработали силовики

В Челябинской области проходят мероприятия социально-профилактической акции «Пассажир, будь бдителен!». Эти мероприятия направлены на профилактику личной и имущественной безопасности граждан на объектах транспортного комплекса, входящих в зону оперативного обслуживания Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

В понедельник, восьмого октября, полицейские патрульно-постовой службы, несущие службу в здании аэропорта, вручили пассажирам памятки «Пассажир, будь бдителен!». В буклетах описаны правила безопасного поведения на объектах транспортного комплекса. В брошюре даны советы о том, как необходимо вести себя, чтобы не стать жертвой злоумышленников. На обороте памяток указаны контактные телефоны и адреса, куда в случае необходимости можно обратиться за помощью полиции.

«Профилактика преступлений и правонарушений является важнейшей задачей работы полиции, - отметил начальник линейного отдела полиции в аэропорту города Челябинск Игорь Тележенко. - Проведение подобных мероприятий, возможно, позволит кому-то из пассажиров избежать неприятных ситуаций и не испортить свое путешествие».

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте, скоро подобные мероприятия пройдут на железнодорожных вокзалах и станциях сразу в четырех областных городах - Златоусте, Троицке, Магнитогорске и Карталах. Завершится акция на железнодорожном вокзале Челябинска.