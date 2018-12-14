Челябинские старшеклассники вошли в число сильнейших математиков Евразии

Трое челябинских старшеклассников из знаменитого физико-математического лицея №31 Игорь Левин, Ирина Мухамедова и Роман Шишкин признаны одними из лучших математиков Евразии.

Юные лицеисты вошли в число сорока финалистов пятого международного конкурса GS Group по математике «Я решаю!». Всего во втором онлайн-туре интеллектуальных состязаний приняли участие одна тысяча 142 школьника.

Имена сильнейших математиков континента станут известны 19 января 2019-го года в ходе трехчасового марафона, который пройдет в городе Гусев Калининградской области.

Как отмечают организаторы, на математическом конкурсе традиционно царит атмосфера уважительного соперничества. Интересно, что ребята смогут не только проверить свои знания, но и завести друзей, пообщаться с интересными людьми. Победителей интеллектуальных баталий объявят 20 января.

В 2018 году в конкурсе приняли участие более пяти тысяч старшеклассников из 80-ти регионов России, а также Азербайджана, Армении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдова, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии.

Всего с 2013-го года его участниками стали свыше 23 тысячи старшеклассников из 93-х регионов России и 17 стран Евразии. 22 победителя конкурса поступили в ведущие вузы страны и получили стипендии GS Group.

Сегодня стипендиаты продолжают заниматься наукой, а победители первого конкурса уже в 2019-м году получат дипломы о высшем образовании и начнут карьеру в инновационных отраслях отечественной промышленности.