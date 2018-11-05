Челябинские ветераны отметили 100-летие войсковой разведки

Южноуральские разведчики всех поколений в очередной раз собрались возле памятника в честь погибших челябинцев в локальных конфликтах. На этот раз повод внушительный - пятого ноября исполнилось 100 лет войсковой разведке.

День военного разведчика был установлен приказом Министра обороны Российской Федерации Сергеева Игоря Дмитриевича № 490 от 12 октября 2000 года. Дата 5 ноября была выбрана не случайно: этот день можно по праву считать днём рождения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Оно было создано в 1918 году, по приказу Реввоенсовета РСФСР, который утвердил штат Полевого штаба РВСР, в структуру которого входило регистрационное управление (РУПШКА) с функциями координации усилий разведорганов подразделений РККА.

Вот и в понедельник, пятого ноября, южноуральские резведчики по традиции собрались у «птички», чтобы вспомнить своих товарищей, оставшихся насегда в дозоре. И хотя у памятника погибшим творится беспорядок, но это, как считают сами ветераны, временное явление и не помешало отметить с достоинством свой профессиональный праздник. На территории мемориала ведутся строительные работы, которые обещали завершить к трагической и печальной дате - Дню ввода советских войск в Афганистан.

После торжественного митинга, «летушие мыши» возложили цветы к подножию памятника и наградили боевых разведчиков медалями «100 лет военной разведке». Среди отмеченных юбилейными наградами гвардейцы - Федор Бельке и Игорь Осаулко. За плечами у ветеранов не один выход в тыл противника и ни одна боевая операция. В настоящее время разведчики ведут активный образ жизни, до сих пор в строю и воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине у подрастающего поколения Челябинской области.