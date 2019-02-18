В минувшее воскресенье, 17 февраля, челябинские волонтеры провели очередную экологическую акцию по сбору вторсырья «Разделяйка». Такие акции в последнее время проходят каждое третье воскресенье месяца почти во всех районах города. Корреспондент информационного сайта «Урал-пресс-информ» побывал на одной из таких точек и выяснил, что такое «экобрикеты» и «ДарМарка».

Всего по городу во время сбора вторсырья работает десять рабочих точек, на которых волонтеры общественного движения «Сделаем» собирают мусор у жителей Челябинска и отправляет его на переработку. Главная и основополагающая цель такой акции – популяризация раздельного сбора мусора и повышение эко-сознательности у жителей мегаполиса.

«Мы хотим привлечь внимание властей, бизнеса и общественности к тому, что уже в сегодняшних условиях возможно обращаться со своими отходами цивилизованно, - отметил один из активистов эко-движения Ильдар Баймуратов. - Жить экологично – это очень просто и легко, если каждый начнёт с себя».

В февральское воскресенье проходила уже 19 акция по сбору твердого мусора, который годами собирают в своих шкафах жители Челябинска. Эко-движение еще очень молодо, но уже пользуется популярностью у многих жителей города. Если раньше на точки приходили из любопытства или одноразово принести то, что мешается в доме, то сейчас сюда приходят целыми семьями или приезжают на автомобилях.

«Раньше я училась в Санкт-Петербурге в магистратуре и в этом городе революции приобщилась к подобным акциям. В Питере система сбора мусора уже отработана до мелочей. Сбор происходит на постоянной основе и проблем у волонтеров практически нет, - рассказала магистр биологии Татьяна Мамонтова. – Когда вернулась в Челябинск и узнала о таких акциях в моем городе, сразу приобщилась к общему движению. На этой точке в Тракторозаводском районе я работаю недавно, но уже вижу – народ начинает привыкать к нам».

Во многих челябинских квартирах накопилось много ненужных вещей. Тех, которые и выкинуть жалко, но и хранить неудобно. Старая бытовая техника, диски, игрушки, статуэтки, часы и картины. И еще очень много всякого хлама. «Куда деть такие вещи?», – часто задаются горожане таким вопросом.

Ответ на этот вопрос могут дать волонтеры эко-движения. Можно принести все это добро на акцию «Разделяйка», которая проводится каждое третье воскресенье месяца. На всех десяти точках города всегда работает «ДарМарка». Эко-активисты решили дать возможность хорошим людям обмениваться хорошими вещами по принципу - принеси то, что тебе уже не нужно, и возьми что-то необходимое.

Волонтеры говорят - если у человека в какой-то момент нет ничего, что можно оставить в дар другому, можно просто взять понравившуюся вещь и просто уйти. Не надо никому ничего объяснять и оправдываться. И добавляют – человек потом обязательно возвращается и приносит что-то взамен.

«Важно понимать, что это не отходы, а хорошие предметы, техника в рабочем состоянии, без дефектов. На «ДарМарку» приносят то, чем хотят поделиться, отдать в дар на бесплатной, безвозмездной основе, - продолжает куратор точки возле «Сада Победы» Татьяна Мамонтова. - «ДарМарка» помогает путешествовать предметам, позволяет получить новую и интересную жизнь».

Кстати, в этот раз на точках приема вторсырья прошел сбор художественной и документальной литературы для сельских библиотек. В ближайшее время вся собранная литература будет доставлена по назначению и в сельских островках читательского интереса они приобрету новую жизнь.

Челябинские волонтеры рассказали, что не все виды упаковки, тары, а также самих товаров, отслуживших свой срок, можно переработать и грамотно утилизировать. Некоторые из них относятся к категории «опасные» и принимаются специализированными организациями на особых условиях. Например, ртутные градусники, лампы и батарейки. В любом случае их принимают и сдают в специальные пункты приема.

Есть очень большая группа отходов, которые могут беспрепятственно храниться длительное время. Челябинские волонтеры советуют помещать такой мусор в «экобрикет» и приносить их на очередную акцию в любую точку города.

«Экобрикет» — это бутыль объемом три или пять литров, заполненная хорошо промытыми и высушенными отходами, не подлежащими переработке или утилизации. Важно только понять: все, что отправляется в «экобрикет», должно быть чистым и высушенным. В противном случае, содержимое бутыля начнет гнить, плесневеть и источать неприятные запахи. Главное и основное правило подготовки отходов к переработке или длительному хранению – «помой, просуши».

Куда отправляется «экобрикет» после экологической акции? На сегодняшний день бутыли отправляются на длительное хранение. В последствие его планируют использовать в качестве строительного материала или иного варианта использования после переработки.

«Наш экологический проект растет - с каждой акцией становится всё больше ее участников и вторичного сырья. Поэтому мы стараемся увеличивать нашу команду эко-активистов, - комментирует развитие эко-движения Ильдар Баймуратов. – Сегодня мы ищем варианты партнерства как с компаниями, так и с любыми желающими помочь в спасении нашей планеты Земля».

Южноуральские волонтеры хотят дать понять горожанам, что они не зарабатывают на подобных акциях сумасшедшие барыши. Все, что ребята получают от сдачи вторсырья переработчикам, уходит на транспорт. Каждый раз - в день очередной акции, для сбора отходов с точек и доставки их на склад нужны «Газели».

Часть средств уходит на мешки под раздельный мусор. Их у волонтеров во время каждой акции уходит очень много. Если у неравнодушных жителей Челябинска на работе или в домашнем хозяйстве остаются ненужные (не обязательно новые, но, главное, целые) мешки для строительного мусора, полиэтиленовые мешки большого объема (180-240л) или может даже биг-бэги, эко-активисты с радостью готовы их принять. Такие мешки можно приносить на точки во время акции и передавать кураторам.

Следующая акция «Разделяйка» пройдет 17 марта 2019 года с 11.00 до 12.45 на 11-ти площадках города:

1) сквер по улице Молодогвардейцев - боковая парковка со стороны улицы Молодогвардейцев.

2) сквер Станкомаш.

3) сквер имени Андреевского - остановка Доватора.

4) Сад Победы - со стороны проспекта Комарова.

5) ул. Кулибина, д.54 - МАУДО ЦДЮТур «Космос».

6)ДК Строителей - шоссе Металлургов, д.70 Б.

7) микрорайон «Вишнёвая горка» - улица Изумрудная, дом № 6.

8) г. Копейск, площадь Трудовой Славы.

9) микрорайон Парковый-2 - улица Петра Столыпина, дом №9.

10) микрорайон Парковый - улица Скульптора Головницкого, дом № 5.

11) ЖК "Ньютон", проспект Героя России Евгения Родионова, 13.

Кстати, во время очередной экологической акции челябинские волонтеры собрали более трех с половиной тонн всякого раздельного мусора. По подсчетам эко-активистов, городские точки «Разделяйки» посетили и принесли свой мусор около 800 жителей Челябинска. Акция набирает обороты по сравнению с прошлом годом.