Челябинские врачи спасли пациентку с редкой аутоиммунной патологией

Врачи городской клинической больницы №1 Челябинска помогли пациентке с острой демиелинизирующей полинейропатией Гийена-Барре – тяжелым нарушением работы нервной системы.

Как сообщили в пресс-службе горбольницы, на фоне пневмонии у 66-летней Н. резко ухудшилось самочувствие: появились чувствительные и двигательные нарушения в ногах, которые очень быстро прогрессировали и привели к частичной обездвиженности пациентки. Врачи-неврологи оперативно диагностировали у нее синдром Гийена-Барре. Женщина в тяжелом состоянии была переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии ГКБ №1. В первые сутки после постановки диагноза ей была проведена процедура плазмофильтрации с плазмообменом и последующая терапия человеческим иммуноглобулином. Таким образом были удалены агрессивные антитела и циркулирующие иммунные комплексы из крови, которые вызвали поражение нервной системы.

«Поражение нервной системы при синдроме Гийена-Барре может проявиться на фоне иммунодефицита, вызванного инфекционными и воспалительными заболеваниями. Пневмония и послужила этой причиной, – рассказывает врач-невролог, заведующая неврологическим отделением ГКБ №1 Диана Хайрутдинова. – Иммунная система начинает атаковать собственные клетки, сигнал по нервным волокнам не поступает, и мышцы обездвиживаются. Клинически это проявляется парезами, параличами, нарушениями дыхания, глотания, в тяжелых случаях пациент переводится на ИВЛ. К счастью, мы сумели остановить иммунную аутоагрессию на ранней стадии, это предотвратило развитие глубокого и стойкого неврологического дефицита.

После перевода из отделения реанимации у пациентки оставался легкий неврологический дефицит, была снижена толерантность к физическим нагрузкам. Врачи отделения адаптировали ее к самообслуживанию, восстановили функцию ходьбы. В стационаре первой городской больницы пациентка провела около 4 недель. После выписки она прошла курс реабилитации в специализированном отделении в ОКБ №3 и была выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Успешное лечение грозного осложнения простудного заболевания врачи связывают со своевременной постановкой диагноза и проведенным специальным лечением, благодаря недавно приобретенному больницей аппарату «Мультифильтрат Ci-Ca». Потребность в таком приборе назрела в связи с внедрением новых стандартов лечения различных категорий пациентов. В рамках ОМС уже сделано более 10 процедур, включающих проведение экстракорпоральной детоксикации организма при острых повреждениях почек, септических состояниях, РДС-синдроме и ряде неврологических состояний. Во всех этих случаях у пациентов наблюдалась положительная динамика.

Диана Фаритовна подчеркивает, что синдром Гийена-Барре – это тяжелое поражение нервной системы, в ряде случаев с высокой летальностью. Те пациенты, которые выживают, долгое время восстанавливаются, находятся на инвалидности. Очень важно при этой патологии вовремя поставить диагноз и незамедлительно начать лечение. Также очень важно сохранить этапность в реабилитации таких пациентов, что и было сделано.