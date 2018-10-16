Челябинские юнармейцы встретят Рождество в Крыму

Сразу после возвращения Крыма в Россию в южноуральском регионе стало успешно развиваться и расширятся сотрудничество южноуральских общественных организаций и организаций полуострова Крым. Крепкая дружба особенно благодатно налаживается в сфере патриотического воспитания молодого поколения.

Команда воспитанников областных юнармейских историко-патриотических сборов «Казачий Спас» в июле прошлого года уже побывала в Крыму и Севастополе. Трудный поход очень запомнился ребятам тем, что подверг их испытанию на стойкость, взаимовыручку и выносливость. Непривычная жара, сложный переход не испугали южноуральских юнармейцев. Они справились со всеми задачами похода и получили массу положительных эмоций.

Во время первого похода возникла идея организации крымских встреч для южноуральских школьников в зимние каникулы. Юным южноуральцам предстоит увидеть легендарные места, познакомиться с православными и мусульманскими святынями Крыма и Севастополя в Рождество.

«Это поможет формированию представлений воспитанников военно-патриотических, фольклорно-этнографических и историко-краеведческих объединений нашей области о традициях воспитания защитника Отечества в едином культурном пространстве России, - рассказывает организатор походов Ирина Овчинникова. - Крымская экспедиция в январе 2019 года носит паломнический и просветительский характер. Подростки познакомятся с религиозными традициями братских народов, населяющих Крым».

Путешественникам из Челябинской области предстоит посетить Караимские кенасы, ремесленную синагогу Егия-Капай, Владимирский собор, Свято-Успенский Бахчисарайский мужской монастырь и Чудотворный образ и святой источник Божией Матери; Храм Фёдоровской иконы Божией Матери; храм Св. Николая Чудотворца в Бахчисарае. Это пещерный город Чуфут-Кале.

Героическая военная история Крыма и Севастополя предстанет перед участниками экспедиции при посещении 35-й бронебашенной батареи. В Балаклаве южноуральские подростки посетят подземную базу атомных подводных лодок СССР. Под Севастополем поднимутся на Сапун-гору.

Организаторы мероприятий приглашают к участию в походе подростков Челябинской области 14-17 лет. Все вопросы по участию можно задать по указанному телефону одному из организаторов экспедиции.

Овчинникова Ирина Викторовна. Сотовый телефон – 89000237989.

Фото: Виктор Загвоздин