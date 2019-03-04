Челябинские заводчанки боятся спускаться в подземный переход: темно и страшно

Челябинские заводчанки, работницы ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», боятся спускаться в подземный переход на Копейском шоссе в конце рабочего дня: темно и страшно.

Проблемы с освещением в «подземелье», по которому женщинам приходится идти от остановки «Опытный завод», возникли на прошлой неделе. Лампочки перестали гореть, и наступила кромешная тьма.

«Четвертый день ходим, ничего не видя. Хорошо, что хоть в выходные не работаем, - посетовала председатель профкома производства дизельных двигателей ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Галина Кудрявцева. - Если еще толпой идешь, нормально, а вот по одному - страшно».

По ее словам, проблемы с освещением в этом переходе уже бывали и раньше. Вот, например, на позапрошлой неделе. Тогда свет вернулся к людям быстро - восстановили в течение двух дней.

«Мы думаем, что освещение может портить молодежь, которая там собирается, - специально, чтобы в темноте сидеть. Компании в этом переходе постоянно, все стены исписаны. Наверное, надо устанавливать антивандальные светильники, а то получается борьба с ветряными мельницами», - поделилась Галина Кудрявцева.

Темнота - увы, не единственный враг пешеходов. В этом переходе и пол ужасный: скользкий (плитку такую зачем-то положили), да еще и под наклоном. Того и гляди - упадешь. Собственно, люди там и так падают. Недавно мужчина поскользнулся. Повезло - серьезных травм не получил: легко отделался. Подниматься по лестницам тоже опасно. Перила есть, а вот ковриков - нет.

Председатель профкома ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Олег Косых в минувшую пятницу, первого марта, написал письмо на имя депутата Совета депутатов Тракторозаводского района Челябинска Семена Бронских с просьбой помочь заводчанам в решении их проблемы:

«Уважаемый Семен Анатольевич! Учитывая многочисленные обращения работников ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», в связи с ненадлежащим содержанием подземного перехода через Копейское шоссе (остановка «Опытный завод»), который не освещается, в период паводка заполняется талыми водами, используется как место сбора молодежными группировками, что делает опасным передвижения по подземному переходу, просим Вас использовать свои депутатские возможности для решения обозначенных выше проблем. Неоднократные обращения в организацию «ЮжУралмост», которая занимается эксплуатацией перехода, положительных результатов не дали».

По словам Олега Косых, депутат на обращение отреагировал, к решению проблемы подключился, в том числе в полицию обратился – по сомнительным компаниям, что проводят досуг под землей.

К слову, в АО «Южуралмост» агентству «Урал-пресс-информ» пояснили, что отвечают только за уборку, мытье данного подземного перехода. Вопросами освещения не занимаются.