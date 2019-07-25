Челябинских пенсионеров ждет «Активное долголетие»

Челябинских пенсионеров и горожан с ограниченными возможностями здоровья приглашают к участию в проекте «Активное долголетие», которая реализуется в столице Южного Урала в рамках национального проекта «Демография» в отделениях дневного пребывания районных комплексных центрах социального обслуживания населения.

В КЦСОН Калининского района Челябинска проводятся самые разнообразные мероприятия, благодаря которым люди пенсионного возраста вновь могут почувствовать себя молодыми и здоровыми.

Как сообщает пресс-служба администрации города, здесь можно заниматься скандинавской ходьбой, гимнастикой для глаз, делать комплекс упражнений для суставов, заниматься на современных пневматических тренажерах.

Большой популярность у пенсионеров пользуются также курсы компьютерной грамотности. В июле в Калининском районе их прошли восемь человек преклонного возраста.

На базе отделения дневного пребывания КЦСОН по Ленинскому району пожилые люди приняли участие в мастер-классе по пэчворку (от англ. patchwork - «изделие из лоскутов»), который провела «серебряный» волонтер Людмила Лавракова - неоднократный участник и победитель городских и областных творческих конкурсов.

Она рассказала об истории создания техники пэчворк, показала свои изделия: сумки, одеяла, скатерти. Затем все приступили к созданию собственных изделий. Отдыхающие с большим усердием и воодушевлением осваивали новую технику: резали, шили, гладили.

Фото с сайта администрации Челябинска