Челябинским спасателям вручили новую спецтехнику

В минувшую субботу, 15 декабря, на базе поисково-спасательной службы министерства общественной безопасности Челябинской области руководитель ведомства Олег Климов вручил своим подчиненным новую технику и оборудование.

Новые образцы спецтехники предназначены для улучшения оперативности проведения аварийно-спасательных работ. Новое оборудование приобретено за счет средств из регионального бюджета по распоряжению губернатора Челябинской области. Вся техника будет зачислена в дежурные расчеты во время проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

Во время мероприятия южноуральские спасатели продемонстрировали гостям и руководству работу в современных дыхательных защитных аппаратах и химически защитных костюмах. Также было показано, как проводится эвакуация пострадавшего из горно-таежной местности при помощи современных носилок по переправе. После этого пострадавшего уложили в сани,

Всего в этот день поисково-спасательной службе было вручено два аварийно-спасательных автомобиля, пневматический аварийно-спасательный инструмент, семь мобильных электростанций, четыре дыхательных аппарата с длительным защитным действием, один газоанализатор, 40 комплектов альпинистского оборудования, 12 защитных химических костюма, комплекты средств индивидуальной защиты, 10 гидрокостюмов, шесть саней для снегохода. Эта спецтехника, в основном, предназначена для эвакуации людей из горно-таежной местности.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда Челябинской области