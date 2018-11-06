Челябинским транспортникам погасили долги по зарплате. Сотрудники ООО «Городской общественный транспорт» получили деньги за сентябрь и август.

Долг перед транспортниками составлял 16 миллионов 610 тысяч рублей. Сейчас люди уже получили свою деньги. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации Челябинска. Уже погашена задолженность за август и сентябрь. До 15 ноября сотрудники автопредприятия получат текущую зарплату за октябрь.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», второго ноября, автобусы ООО «Городской общественный транспорт» не вышли на линию – так сотрудники предприятия, не получившие в полном объеме зарплату за сентябрь, выразили свой протест.

В этот же день в прокуратуре Челябинской области заявили, что инициируют доследственную проверку в отношении директора ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрия Холода. Также второго ноября, надзорное ведомство возбудило в отношении него административное дело по статье 5.27 «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», части шестой «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений».