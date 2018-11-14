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Умный и сильный
Вчера 15:33
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Челябинский богатырь Игорь Попов подарил Публичке на день рождения 120 книг

Во вторник, 13 ноября, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча с уральским богатырем Игорем Поповым. Наш земляк не только доказал, что силу нужно развивать в гармонии с умом, но еще и сделал щедрый подарок на юбилей библиотеке. Публичке исполнилось 120 лет.

Испуганные глаза аудитории, восхищенные возгласы и бурные аплодисменты. В Публичке состоялись творческая встреча и показательные выступления от челябинского силача, мастера спорта по самбо, профессионального силового жонглера и «мастера баланса» Игоря Попова.

«Встреча с рекордсменом Книги рекордов России проходила в рамках нового проекта Публичной библиотеки “ФизКультура чтения”. Его цель – активизация читательского интереса южноуральцев на примере успешных профессиональных спортсменов», – отмечает организатор проекта, сотрудник центра культурно-просветительских программ Екатерина Париева.

Уральский сила Игорь Попов не только мастерски может жонглировать 100-киллограмовыми снарядами и голыми руками завязывает бантик из гвоздей, но еще и цитирует Владимира Высоцкого. Вечером, на досуге, любит почитать Михаила Булгакова и Антона Чехова.

После демонстрации своей физической силы и доказательства титула «мастер баланса» Игорь мгновенно перевоплотился – и вот перед зрителями предстал не богатырь в кольчуге и с мечом, а интеллигентный мужчина в очках и с произведением Владимира Высоцкого в руках.

«Я очень люблю читать – сейчас знакомлюсь с произведением Акунина “История Российского государства”, впечатлила книга о теории непредсказуемости “Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости” автора Нассима Талеба, - рассказывает силач Игорь Попов. - Одно из моих любимых стихотворений – “Штангист” – посвящено Василию Алексееву, тяжелоатлету, установившему 79 мировых рекордов».

На юбилей в Челябинскую областную универсальную научную библиотеку южноуральский богатырь пришел не с пустыми руками. Читателям Публички и любителям буккроссинга Игорь Попов подарил шкаф со 120 книгами, удержав его при этом на своей голове. Все издания разной толщины, а весят они более 50 килограммов.

Вот так порадовал посетителей Публички в этот день челябинская знаменитость. Атлет и циркач более 10 секунд на своем лбу  удерживал книжный шкаф. На следующий день после празднования юбилея все посетители любимой библиотеки смогли насладиться литературой от Игоря Попова на полке буккросинга.

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Челябинская областная публичная библиотека