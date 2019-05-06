Челябинский цинковый вновь признан победителем конкурса социальных достижений «Меняющие мир»

Входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинский цинковый завод в очередной раз стал победителем конкурса социальных достижений «Меняющие мир» в номинации «Лучший работодатель».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе информации ПАО «ЧЦЗ», высокая оценка социальной политики предприятия стала результатом деятельности, направленной на постоянное улучшение условий труда сотрудников.

По словам генерального директора ПАО «Челябинский цинковый завод» Павла Избрехта, поддержка работников, внимание ко всем сторонам их жизни, начиная от детей и заканчивая пенсионными программами, давно стали для предприятия нормой жизни. Социальный пакет Челябинского цинкового завода — один из лучших в Челябинской области. Ежегодно только на реализацию социальных программ завод направляет более 100 миллионов рублей.

— Мир держится на благотворительности тех людей, которые свое сердце, душу и возможности направляют на поддержку своих земляков. Хотел бы поблагодарить всех, кто помогает людям, — - подчеркнул председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, вручая награду металлургам.