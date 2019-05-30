Челябинский цирк закрылся на реконструкцию

В Челябинском цирке завершились гастроли программы «Шоу слонов» и он «ушел» на каникулы. В здании планируется масштабная реконструкция.

Новых представлений в челябинском цирке не будет полтора года. В ходе ремонтных работ планируется заменить систему отопления, электро- и водоснабжения, провести обновление зрительного зала и фойе, установить современное звуковое и световое оборудование. В цирке будет смонтирована новая система вентиляции и кондиционирования. Также предусмотрены обновление фасада здания и кровли, благоустроена прилегающая к нему территория. Об это этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Кроме того, будет снесено старое здание цирковой гостиницы. Вместо него будет возведено новое, которое планируется соединить с цирком теплым переходом.

Работы по реконструкции цирка, которые, как ожидается, начнутся в сентябре, предполагается завершить к концу 2020 года.