Челябинский экс-министр спорта Юрий Серебренников на кинофестивале «Надежда» признан лучшим актером

В среду, 17 октября, на территории исправительной колонии №2 Челябинской области, где проходил кинофестиваль фильмов из-за колючей проволоки «Надежда», пять минут назад сообщили о том, что лучшим актером кинопоказов признан заключенный СТБ-3 Юрий Серебренников. Это второй подарок бывшему министру спорта региона за два дня. Первым стало условно-досрочное освобождение, одобренное во вторник, 16 октября, судьей Металлургического района Виталием Сиротиным. Через несколько дней Юрий Николаевич выйдет на свободу с чистой совестью.

«Действительно, очень даже неожиданно для меня, - растроганно сказал бывший чиновник, практически отбывший свое наказание. - Мы-то хотели с ребятами со своим фильмом опять победить, а тут оказалось, что победил я. Видимо, так судьбе угодно».

«За лучшую актерскую роль» в память от организаторов кинофестиваля Юрий Серебренников получил подарок и благодарственное письмо. От общественной организации ветеранов боевых действий заключенный, пока еще заключенный Юрий Серебренников, получил почетную грамоту. А от ОНК Челябинской области ее председатель вручил бывшему чиновнику именной подарок.

«Все это время мы следили за судьбой Юрия Николаевича, несколько раз побывали на мероприятиях, которые он организовывал в исправительном учреждении, - рассказал председатель ОНК Василий Катанэ. - Видим, что человек понял свою ошибку и встал на путь исправления. Кому-то из администрации учреждения его очень будет не хватать. Но это уже другая история».

Кстати, титул лучшего актера Юрию Серебренникову дали за фильм «День физкультурника», который он проводил в течение двух дней на территории колонии во время празднования 100-летия физкультурного спорта Челябинской области. Фильм получился очень насыщенным по содержанию и актерскому составу. В прошлом году команда Юрия Серебренникова уже получила приз за первое место. Компетентное жюри решило в этом году сделать другой подарок бывшему чиновнику от спорта.

В этом году на конкурс фильмов из-за колючей проволоки поступило около 40 работ. География кинофестиваля обширная - Удмуртия, Хакасия, ЯНАО, ХМАО, Нижний Новгород, Алтайский край, Ивановская, Кировская, Калининградская, Брянская, Свердловская и, конечно, Челябинская области. Разбираться в тонкостях фестивальных работ пришлось профессиональному жюри, которое возглавил известный телеведущий и автор программ областного телевидения Павел Сумской. Главный критерий, по которому оцениваются присланные работы, – искренность.

На кинофестивале «Надежда», который проходил на территории исправительной колонии №2, Гран-при заслуженно получил фильм «Держи мою руку», снятый осужденными исправительной колонии №1 Копейска. Второе место среди документальных лент досталось фильму «Доступная среда», который снимался при содействии Общественного совета при ГУФСИН России по Челябинской области.