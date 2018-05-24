Челябинский «Ералаш» разыскивает веселых и спортивных мальчишек и девчонок

Челябинский «Ералаш» снимет юмористические сюжеты про футбол. Съемки очередных серий пройдут в столице Южного Урала в июне. Их центральной темой станет футбол.

Стать героем киноисторий студии «Ералаш» может любой задорный, спортивный и просто веселый ребенок. Запись на кастинг по телефонам: 751-25-16, 751-25-17.

Студия «Ералаш» выбрала у авторов по всей России самые искрометные сценарии и снимет целую серию спортивных историй.

«Девочки часто за счет своей красоты и находчивости могут дать фору любому, даже самому крутому парню-футболисту, поэтому «Ералаш» разрушит стереотип, что футбол - это игра только для мальчиков», - отмечает пресс-служба администрации Челябинска.

И, конечно, в кинопроизводство взяты нескончаемые анекдотичные истории про болельщиков и кумиров, про группы поддержки футбольных команд и комические недоразумения между тренером и игроками. Съемки пройдут на футбольных полях нашего города, а также в раздевалках и на трибунах города.