Челябинский госпиталь ветеранов признан одним из лучших в России

Челябинский областной госпиталь ветеранов войн победил в номинации «Доступность специализированной медицинской помощи в стационарных условиях». Итоги ежегодного конкурса Союза госпиталей ветеранов войн России подвели в Москве.

«Геронтологическое отделение мы открыли одними из первых среди госпиталей России, – рассказала главный гериатр минздрава Челябинской области, начальник ЧОКТГВВ Татьяна Василенко. – У нас нет очередей, все нуждающиеся госпитализируются вовремя. В отделениях отличная реабилитационная база, ветеранам оказывается всесторонняя терапевтическая помощь, причем, не только медикаментозная, но и физиотерапевтическая: озон, лазер, барокамера, массаж, ЛФК».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, конкурс проводился в рамках V Всероссийского съезда геронтологов и гериатров с международным участием. Врачи-гериатры и врачи всех специальностей, вовлеченные в ведение пациентов пожилого и старческого возраста, обсудили проблемы диагностики, профилактики и ведения заболеваний, неотложных гериатрических состояний и многие другие актуальные вопросы этой отрасли медицины. Той же проблематике была посвящена конференция «Гериатрия – инвестиции в будущее», которая прошла в Челябинске вчера, 24 апреля.

«Более 100 специалистов, работающих с пожилыми пациентами, – геронтологи, терапевты, кардиологи, неврологи, эндокринологи, врачи общей практики – съехались в Челябинск из всех муниципальных районов Южного Урала, чтобы принять участие в работе конференции, – рассказала Татьяна Василенко. – Это интереснейший и очень важный опыт для нас, все специалисты остались довольны. Мы обсудили такие важные темы как стратегия организации гериатрической службы в регионах, современная концепция оказания гериатрической помощи, тактика ведения пациентов пожилого и старческого возраста с возрастоассоциированными заболеваниями. Полученные знания будут непременно реализованы в практике»