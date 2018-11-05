Челябинский Хатико стал пользоваться популярностью у детей и пожилых горожан

Памятник челябинскому Хатико - бронзовую фигуру, символизирующую верность, любовь и преданность, - установили на пешеходной Кировке напротив главпочтампа.

С того момента, когда собака погибла под колесами автомобиля на ЧМЗ в Челябинске, прошло уже три года. А до этого она два года ждала своего хозяина, который тоже погиб в дорожно-транспортном происшествии. Жители Металлургического района, которых задела история с верной собакой, стали собирать деньги на памятник.

Объявила сбор денежных средств активистка Елена Дорожкина. Откликнулись неравнодушные россияне не только из Челябинской области, но и из разных уголков России. Присылали деньги на счет, опубликованный в объявлении, с Дальнего Востока, из Центральной России и Южного Урала.

Установленный на Кировке южноуральский Хатико (по имени героя из японского художественного фильма) сразу завоевал популярность у жителей Челябинска и гостей столицы Южного Урала.

Особенно это было заметно во время празднования Дня народного единства, когда на Кировке было очень многолюдно. Больше всего к челябинскому Хатико тянулись пожилые горожане и юные челябинцы. Первые знают историю преданной собаки, а дети приходят к бронзовой фигуре из любопытства.

«Собачке надо обязательно потереть нос, тогда она принест человеку удачу, - рассказал одна из жительниц Челябинска. - Надо бы и людям поучится такой верности и любви, как это существо. Она два года не уходила с того места, где погиб ее хозяин и ждала его».