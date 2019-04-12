Челябинский «Комбат» обретет хозяина

Администрация Курчатовского района Челябинска по требованию прокуратуры возьмет на баланс декоративное панно «Комбат», расположенное на фасаде жилого дома.

В прокуратуру Курчатовского района Челябинска обратилась управляющая компания «ПЖРЭУ», обслуживающая многоквартирный дом № 48 по улице Молодогвардейцев.

«Ремонт панно «Комбат» управляющей компанией «ПЖРЭУ» не осуществляется, поскольку оно не относятся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. Панно все ржавое и у управляющей компании возникли опасения, что оно может рухнуть. Кто является его собственником, было неизвестно. Прокуратура начала проверку», - сообщила помощник прокурора Курчатовского района Челябинска Эльвира Малахова.

Представители надзорного ведомства выяснили, что «Комбат» появился на фасаде жилого дома в 1975 году. Декоративное панно является мемориальной составляющей и неотъемлемой частью дома и по месту установки имеет смысловую привязку к проспекту Победы. Несущая способность здания рассчитана на дополнительную массу указанного панно.

Мемориальные объекты, объекты жанровой городской скульптуры и художественные композиции в Челябинске являются объектами благоустройства.

«Управление культуры администрации Челябинска не располагает сведениями о собственнике декоративного панно «Комбат». По сведениям комитета по управлению имуществом и земельным отношениям г. Челябинска в реестре муниципального имущества декоративное панно «Комбат» не значится. Факт отсутствия зарегистрированного права собственности на декоративное панно, относящегося к объектам недвижимого имущества, свидетельствуют о его бесхозяйности», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По результатам проверки главе Челябинска Владимиру Елистратову прокурором внесено представление, которое удовлетворено. В настоящее время комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям формируется необходимый пакет документов для подачи искового заявления для признания права муниципальной собственности в судебном порядке.