Челябинский лицей №31 - в тройке лучших образовательных учреждений России

Физико-математический лицей №31 Челябинска занял третью строчку рейтинга ста лучших школ России по конкурентноспособности выпускников 2018-го года.

Его опередили лишь специализированный учебно-научный центр - школа-интернат имени Колмогорова Московского госуниверситета имени Ломоносова (первое место) и столичный лицей «Вторая школа».

Данные ежегодного исследования, посвященного поступлению школьников в лучшие вузы страны, опубликовало рейтинговое агентство RAEX.

Челябинский 31-й лицей, директором которого является Александр Попов, также стал третьим в перечне учреждений по конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки».

Авторы исследования отмечают, что полученная информация основывается на анализе данных более чем о 125-ти тысячах выпускников из 15-ти тысяч школ, поступивших в ведущие вузы Российской Федерации.

В прошлом году лицей №31 занял пятую строку рейтинга 20-ти школ по конкурентоспособности выпускников, а также был включен в перечень лучших школ России по укрупненным направлениям подготовки «Технические, естественнонаучные направления и точные науки».

Теперь 31-й лицей поднялся на третью строчку ежегодного рейтинга «ТОП-100». Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» заместитель директора лицея по учебной работе Андрей Фокин, в 2018-м году из 55-ти выпускников 52 (!) поступили в престижные вузы Москвы (ФизТех, МГТУ имени Баумана, Высшая школа экономики) и Санкт-Петербурга (институт точной механики и оптики). По словам Андрея Фокина, около 15-ти процентов выпускников 31-го лицея, поступивших в престижные технические вузы в ушедшем году, - девушки.

Интересно, что в нынешний ТОП-100, помимо 31-го лицея, вошло еще одно образовательное учреждение Челябинской области – лицей №39 Озерска, занявший 71-ю строчку рейтинга.

С полным списком образовательных учреждений страны, вошедших в престижный рейтинг, можно ознакомиться здесь.