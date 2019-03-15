Челябинский «Лидер России» проявляет инициативу на финале в Сочи: южноуральцы могут поддержать участника

В Сочи для финалистов конкурса «Лидеры России» сегодня, 15 марта, начались оценочные испытания с участием наставников. Однако управленец из Челябинска Вадим Спивак решил проявить свои лидерские качества не только на конкурсных заданиях.

Сотрудник ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Вадим Спивак устраивает перед мероприятиями конкурса утренние пробежки. «Я написал в общий чат «Лидеров», позвал всех на пробежку. Кто-то из других отелей заранее прибыл на место, чтобы пробежать вместе. Лидерство в том, чтобы проявить инициативу, организовать. Мы бежали порядка четырех с половиной километров», – рассказал корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» Вадим Спивак.

Кроме того, в своей соцсети управленец размещает фотографии с финальных мероприятий конкурса «Лидеры России». Южноуральцы могут поддержать его своим откликом на публикации.