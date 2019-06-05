Челябинский «Оберег» с честью выполнил поставленные задачи на Северном Кавказе

Бойцы подразделений отдельного отряда специального назначения «Оберег» Уральского округа Росгвардии с честью выполнили поставленные задачи на Северном Кавказе. Челябинские спецназовцы возвращаются домой.

По случаю окончания служебной командировки «Оберега» в объединенной группировке войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, в населенном пункте Ханкала, состоялось торжественное мероприятие.

Начальник управления сил специального назначения ОГВ(с) полковник Сергей А. поблагодарил военнослужащих за качественное и профессиональное выполнение всех поставленных служебно-боевых задач по противодействию терроризму и экстремизму, обеспечению правопорядка, общественной безопасности на Северном Кавказе.

Он отметил, что бойцы «Оберега» в служебной командировке показали себя только с лучшей стороны, с готовностью подходили к исполнению воинского долга, точно, в установленные сроки и без потерь выполняли поставленные задачи.

По итогам служебной командировки отличившимся военнослужащим начальник управления спецназа от имени командующего ОГВ(с) вручил нагрудные знаки Росгвардии «За отличие в службе» II степени, «Участник боевых действий»», грамоты и памятные подарки.

В завершение торжественного мероприятия полковник А. пожелал южноуральцам благополучного возвращения в пункт постоянной дислокации и дальнейших успехов в службе, сообщает пресс-служба Росгвардии Челябинской области.