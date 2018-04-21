Челябинский облсуд запретил трем авиакомпаниям перевозить пассажиров
Челябинский областной суд запретил трем магнитогорским авиакомпаниям до получения необходимых разрешительных документов перевозить пассажиров.
Такое решение облсуд принял по результатам апелляционного пересмотра решения Правобережного районного суда Магнитогорска, принятого по исковому заявлению Карталинского транспортного прокурора.
«В ходе судебного заседания установлено, что ООО Авиакомпания «МагАвиа», Некоммерческие партнерства Авиакомпания «МагАвиа» и Авиакомпания «УралСпецавиа» оказывали платные услуги гражданам (прыжки с парашютом с воздушных судов и полеты на самолете типа Ан-2) в отсутствие сертификата эксплуатанта и лицензии на перевозку пассажиров», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Магнитогорский суд признал деятельность авиакомпаний коммерческой, требующей обязательного получения разрешительных документов, подтверждающих соответствие оказываемых услуг требованиям безопасности.
Челябинский областной суд с данным решением согласился, оставив его без изменения, жалобы авиакомпаний без удовлетворения.