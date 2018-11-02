Челябинский омбудсмен помогла многодетной матери получить пособие по беременности и родам

Беспрецедентный случай в отношении многодетной матери произошел в Челябинске. Работница одного из предприятий города ушла в декрет, родила ребенка, но положенных выплат от своего руководителя не дождалась. Жительнице города пришлось обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека Челябинской области Маргарите Павловой.

«Я мама четверых детей. Сейчас нахожусь в декретном отпуске, но мой работодатель просит меня написать заявление об увольнении по собственному желанию. Пособие это человек обещает мне выплатить в том случае, если я из этих денег оплачу услуги бухгалтера, - пишет жительница Челябинска. – Считаю, что работодатель мне не выплатит пособие, так как могут арестовать его счета. Со мной работодатель общаться не желает и общается только через своего бухгалтера».

Южноуральский омбудсмен Маргарита Павлова немедленно обратилась в прокуратуру Советского района и попросила защитить права роженицы. Проведенная прокуратурой проверка показала, что выплаты, установленные законами России, не были произведены. В связи с этим прокурор Советского района направил руководителю предприятия представление об устранении выявленных нарушений.

После всех этих манипуляций, директору компании не оставалось ничего, как выплатить все положенные пособия своей сотруднице. Сумма оказалась хоть и небольшой, но для многодетной семьи внушительной – 70 тысяч рублей. После получения денег жительница Челябинска поблагодарила Маргариту Павлову за восстановление ее прав.