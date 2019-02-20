Челябинский парк имени Терешковой окончательно преобразится в этом году

В Челябинске преображение парка имени Валентины Терешковой будет завершено в текущем году, заверил жителей Тракторозаводского района временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.

На комплексное благоустройство общественной территории в 2019-м году выделено более 45-ти миллионов рублей (работы начались в прошлом году), сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

По плану будет отремонтирован и запущен фонтан, обустроена входная группа, открыта интерактивная библиотека, отремонтировано ограждение с сохранением исторического вида, построена сцена. Также будет проведено оформление цветников и клумб.

На состоявшейся сегодня, 20 февраля, встрече тракторозаводчане смогли напрямую задать градоначальнику и волнующие их вопросы по благоустройству мест отдыха, рекламным вывескам на фасадах домов и транспортной доступности микрорайона «Чурилово».

Микрорайон активно развивается, строятся дороги, но пока этого мало, считают его жители. Владимир Елистратов рассказал, что для пассажиров в скором времени появится новый маршрут №2 «ЮурГУ-Мехколонна». Кроме того, в ежегодном плане дорожных работ намечено строительство ряда ключевых объектов.

В 2018 году была построена автодорога по улице Трашутина. На этот сезон планируется строительство дороги по улице 2-ой Эльтонской на участке от Трашутина до Проектируемой. К строящейся школе в микрорайоне «Яблочный» также будет построена дорога по улице Самохина.

Фото пресс-службы администрации Челябинска