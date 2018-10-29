Челябинский пенсионер написал в мэрию жалобу по поводу памятника морякам в Саду Победы

В администрацию города Челябинск поступило гневное письмо от местного пенсионера, в котором он жалуется на неэстетичное оформление памятника погибшим морякам в Саду Победы Тракторозаводского района. Так, в частности, 63-летний Валентин Васильев указывает на ошибки при оформлении информационных стендов внутри мемориала.

«Прогуливаясь по Саду Победы в Тракторозаводском районе, я посетил мемориальный комплекс, посвященный защитникам морских рубежей. Мне было очень интересно, так как я семь лет своей жизни посвятил обеспечению боеготовности Военно-морского флота СССР, - пишет челябинский пенсионер Валентин Васильев в мэрию. – Был глубоко разочарован представленными материалами. Считаю недостойным нашего города и ветеранов ВМФ демонстрировать публично столь небрежно оформленные материалы».

В администрации Челябинска внимательно изучили письмо пенсионера и направили жалобу в администрацию Тракторозаводского района, так как памятный мемориал находится именно в этом районе. Местные чиновники связались по телефону с негодующим ветераном и пригласили его в администрацию для того, чтобы челябинец высказал свои претензии лично и в присутствии моряков и морских пехотинцев, которые строили данный монумент.

Памятник «Защитникам морских рубежей», идейным вдохновителем которого был ветеран морской пехоты Валентин Журавлев, возводился в течение двух лет на народные деньги. Якорь с подводной лодки, которая участвовала в съемках фильма «Командир «Счастливой щуки», ветеран-морпех выкупил у бизнесменов. Лодка шла на переплавку, но якорь удалось спасти.

С этого все и началось. Помогали возводить мемориал все, кто остался неравнодушен к памяти погибших моряков-земляков. Кто-то занимался сваркой, кто-то заливкой постамента бетоном. Другие высаживали деревья и облагораживали территорию вокруг памятника. После открытия мемориала большинство присутствующих благодарили Валентина Журавлева за то, что он не бросил это дело и довел его до логического завершения.

После открытия мемориала у организатора его открытия появилась идея установить на мемориале информационные стенды с морской тематикой. Помогают в оформлении стендов все те же моряки и морские пехотинцы. Официальных людей, ответственных за оформление и соблюдение порядка вокруг него, не было и нет. Здесь работают только те, кто пытается сохранить память о страшных днях той далекой войны.

«Считаю, что этим письмом человек решил перечеркнуть всю нашу работу, опорочить имя живых ветеранов ВМФ. Мы читали это письмо на праздновании дня надводного флота и все ребята возмущались. Челябинец мог дать денег, мы бы сделали так, как он желает, - рассуждает ветеран морской пехоты Валентин Журавлев. – Пенсионер возмущается тем, что нет на мемориале фамилий погибших и действующих моряков. Я предлагал такой вариант в администрации района, но нам сказали – финансирование на это не предусмотрено».

Еще ветераны возмутили тем, что житель Челябинска нашел недостатки именно на мемориале морякам. Почему? В Саду Победы очень много таких казусных моментов, которые не скрыть от глаз горожан. Например, на катере времен войны висит якорь. На нем огромное клеймо «Знак качества». Вместо настоящего ствола на пулемете кусок трубы.

«Ничего этого жалобщик не заметил, а вот именно прошелся по нашему мемориалу. Считаю, что он выполнял чей-то заказ, - подвел итог Валентин Журавлев.

Встреча ветеранов-моряков, заместителя главы Тракторозаводского района и челябинца Валентина Васильева, который написал жалобу, состоится в здании администрации района первого ноября в десять часов. За круглым столом мужчины обсудят все те претензии, которые высказал горожанин в адрес строителей мемориала «Защитникам морских рубежей».

«Обязательно приду на встречу в администрацию района и выскажу свои претензии по поводу оформления самого памятника и информационного стенда, - рассказал 63-летний житель Челябинска Валентин Васильев. – Почему на памятник установили Андреевский флаг? Ведь воевали наши советские моряки под красным знаменем СССР».