Челябинский рынок на улице Доватора прекращает свое существование

Рынок, расположенный на пересечении улиц Худякова и Доватора, снесут. Предприниматели возмущаются и не хотят покидать насиженные места.

Сегодня, 25 марта, начнется демонтаж ларьков и киосков на Доваторском рынке. Об этом после традиционного аппаратного совещания в администрации Челябинска сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев. На его месте будет разбит сквер. Он станет аналогом сквера на проспекте Ленина.

«Никакой неожиданности нет. Еще в 2018 году было принято решение сделать на этом месте благоустроенный сквер. Договоры с бизнесменами закончились 31 декабря. Они уже не имеет права там торговать, но позволили им остаться, чтобы они смогли продать свои товары. Сейчас идет процесс возвращения земли в муниципальную собственность. До первого апреля здесь все будет зачищено. На этом месте будет благоустроенный сквер», - сообщил глава администрации Центрального района Виктор Ереклинцев.

Для предпринимателей эта новость стала полной неожиданностью. Они говорят, что о сносе ларьков их предупредили всего три дня назад. Покидать свои места они не собираются и готовы грудью защищать свои места.

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев не исключил, что уличные торговцы могут переместиться на улицу Воровского и там разбить стихийный рынок. Кстати, там бизнесмены и располагались до 2011 года. Аврально переехать им пришлось из-за расширения проезжей части. Тогда с арендаторами тоже не слишком церемонились, предупредив о демонтаже рядов только накануне.