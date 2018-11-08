Челябинский силач Игорь Попов подарит публичной библиотеке набор книг

Челябинская публичная библиотека во вторник, 13 ноября, отмечает Всемирный день доброты и свое 120-летие. Горожане уже несут дары любимой публичке, но главный подарок будет именно в этот день. Челябинский силач Игорь Попов удержит на своей голове книжный шкаф с 120 книгами, которые потом будут переданы в дар библиотеке.

Челябинская знаменитость уже стал рекордсменом Книги рекордов России, участником телевизионных шоу «Минута славы» и «Я могу!». Челябинцу Игорю Попову нравится удивлять и радовать своих земляков. На этот раз он преподнесет публичке щедрый подарок – 120 книг к 120-летию библиотеки! Таким добрым поступком он порадует многочисленных читателей библиотеки, которые активно пользуются услугой буккроссинга.

Челябинского силача Игоря Попова называют «мастером баланса», так как он неоднократно покорял сердца поклонников, удерживая на голове штангу из автопокрышек, деревянное бревно, холодильник и даже диван. На этот раз Игорь Попов удержит на своей голове книжный шкаф с 120 книгами.

В своих литературных предпочтениях Игорь Попов выделяет произведения Булгакова, Чехова, Зощенко, Пикуля, поэзию Есенина и Высоцкого. О некоторых из них рекордсмен расскажет гостям библиотеки на мероприятии.

Совершайте добрые поступки! Приносите книги, которые вам уже не интересны, но могут стать любимыми для других читателей. Так книги обретут вторую жизнь.

Напоминаем, что встреча с Игорем Поповым пройдет 13 ноября, в 14.00, в Малом выставочном зале библиотеки, 3-й этаж.