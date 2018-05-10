Челябинский завод «Трубодеталь» поздравил жителей поселка Новосинеглазовский с Днем Победы

Входящий в состав Объединенной металлургической компании челябинский завод «Трубодеталь» совместно с администрацией Советского района провел в поселке Новосинеглазовский праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», утром девятого мая от Дворца культуры поселка началось шествие «Бессмертный полк» в память о родных-участниках войны. Оно завершилось у мемориала Павшим воинам, где прошел торжественный митинг-концерт. На нем гости почтили память погибших участников войны и тружеников тыла минутой молчания, возложили венки и цветы; артисты со сцены читали реальные письма фронтовиков своим родным, пели военные песни. Волонтеры Совета молодых металлургов предприятия по традиции угостили новосинеглазовцев полевой кашей. Праздничная программа Дня Победы в поселке продолжилась на площадке Дворца культуры.

По словам управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, ежегодно в канун Дня Победы сотрудники предприятия вручают подарки ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в Новосинеглазовском. Для заводчан давно стало доброй традицией благодарить фронтовиков за подвиг, который они совершили, и чтить память погибших героев. Предприятие основано в послевоенные годы, и у его истоков стоят те самые люди, которые трудились на благо фронта и воевали с фашистами, поэтому история «Трубодетали» неразрывно связана с теми событиями, как и история любого современного россиянина.

АО «Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420 миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении. ии www.delur.tv и на страницах телекомпании в YouTube, Facebook, ВКонтакте.