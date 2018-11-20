Челябинский завод «Трубодеталь» стал победителем конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности. Урал»

Входящий в состав Объединенной металлургической компании челябинский завод «Трубодеталь» занял I место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности. Урал», став победителем в двух номинациях.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании» предприятие отмечено за проведение грантового конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Еще одна номинация, в которой конкурсное жюри присудило заводу «Трубодеталь» I место, – «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России». В ней оценивались проекты по поддержке корпоративного добровольчества, методика их анализа и результаты.

По словам управляющего директора АО «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, жюри и организаторы конкурса высоко оценили работу предприятия в сфере корпоративной благотворительности и добровольчества. Реализуя благотворительные программы, завод не только вкладывал деньги в добрые дела, привлекал к участию в них собственных сотрудников и волонтеров, но и обеспечивал системность и прозрачность расходования средств на благотворительность.

Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» — объединение крупнейших благотворительных (донорских) организаций, работающих в России. Исследование и конкурс «Лидеры корпоративной благотворительности» «Форум Доноров» совместно с еждународной аудиторско-консалтинговой компанией PwC и газетой «Ведомости» проводят уже в одиннадцатый раз. За 10 лет его участниками стали почти 170 крупнейших российских и международных компаний. Региональный проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

АО «Трубодеталь» - одно из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420-ти миллиметров. Завод выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.