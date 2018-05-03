Челябинский завод «Трубодеталь» вновь стал победителем конкурса социальных достижений

Входящий в состав Объединенной металлургической компании челябинский завод «Трубодеталь» в седьмой раз стал победителем областного конкурса социальных достижений «Меняющие мир», организованного Законодательным собранием Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе АО «Трубодеталь», в юбилейный, пятнадцатый год проведения конкурса, предприятие отмечено в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей». Организаторы конкурса высоко оценили проекты, реализованные предприятием.

Среди них – грантовый конкурс «ОМК-Партнерство», в рамках которого завод поддержал реализацию социальных проектов некоммерческих организаций и волонтеров-сотрудников «Трубодетали»; конкурс проектов по благоустройству поселка Новосинеглазовский; софинансирование реконструкции стадиона в поселке совместно с управлением по физической культуре и спорту Челябинска и администрацией Советского района города; благотворительные акции по сбору средств для больных детей и участие в международной акции «Щедрый вторник», а также традиционные мероприятия и праздники. В 2017 году на реализацию этих социальных и благотворительных программ в регионе присутствия завод направил почти 10 миллионов рублей.

«Я очень благодарен руководителям предприятий и трудовым коллективам, которые вносят такой неоценимый вклад в помощь людям. Очень приятно, что многие компании, которые принимают участие в этом конкурсе, делают это не впервые, например, завод «Трубодеталь». Глядя на них, люди верят в добро и справедливость и знают, что бизнес думает не только о своей прибыли, но и о благополучии тех людей, которые их окружают», - заявил заместитель председателя Законодательного Собрания Константин Захаров.

По словам управляющего директора завода «Трубодеталь» Дмитрия Маркова, Объединенная металлургическая компания и предприятие заинтересованы в поддержке социальных инициатив, в том числе, исходящих со стороны жителей поселка Новосинеглазовский, проектов волонтеров-сотрудников и представителей некоммерческих организаций. Победа в конкурсе - это не только заслуга завода, но и общее достижение всех его социальных партнеров.

АО «Трубодеталь» побеждает в конкурсе «Меняющие мир» седьмой год подряд. В 2012 и 2013 голах завод был награжден в номинации «Благотворительная деятельность по всем направлениям социальной сферы», в 2014 году – в номинации «Лучший работодатель», в 2015 году – в номинации «Доброе дело», в 2016 – в номинации «Поддержка природоохранных и экологических программ», в 2017 – в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей».

Завод является одним из крупнейших в России и странах СНГ предприятий по производству соединительных деталей для трубопроводов из низколегированной стали диаметром от 57-ми до тысячи 420 миллиметров. АО «Трубодеталь» выступает ключевым поставщиком продукции для строительства нефтяных и газовых коммуникаций, а также магистральных сетей. Производственные мощности рассчитаны на выпуск 30 тысяч тонн деталей в год с номенклатурой более тысячи типоразмеров в бесшовном, шовном и штампосварном исполнении.