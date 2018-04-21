Челябинский зоопарк подарит снежному барсу вкусный день рождения

Челябинский зоопарк готовится к празднованию дня рождения своего роскошного подопечного – снежного барса по имени Ермак, которому 23-го апреля исполнится три года.

Сотрудники приготовят для своего невероятного подопечного вкуснейший мясной торт и преподнесут ему подарочную коробку (так как барс - большая кошка, то зоологи часто предлагают ему разные игрушки для развлечения, среди которых лидируют, конечно же, коробки).

Ермак приехал в южноуральскую столицу из Пермского зоопарка в 2015 году. Его отец – бывший житель нашего зверинца Драгон, который, уехав в Пермь, обзавелся второй половиной, которая и родила Ермака.

«Ермак отличается хладнокровным спокойствием, он настоящий охотник. При этом снежный барс очень контактный, он любит играть и мурлыкать в присутствии наших зоологов, особенно когда наступает время обеда», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» культорганизатор челябинского зоопарка Елена Чудакова.

Снежные барсы – очень красивые представители семейства кошачьих, которых отличает от других кошек длинный хвост, равный длине тела. Лапы у барсов напротив коротки относительно туловища.

Оживляется снежный барс ближе к ночи. В сумерках можно очень долго наблюдать, как он охотится на все движущееся, лазает по дереву. Днем снежный барс тоже охотится, но только на проходящих мимо лошадок и посетителей. Но иногда можно застать картину, как Ермак сидит перед стеклом и грустно облизывается на проходящих мимо.

Фото Олега Богданова из группы зоопарка ВКонтакте