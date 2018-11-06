Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона на право заключения контракта на вывоз мусора. Материалы будут направлены в прокуратуру.

Челябинское УФАС России установило признаки нарушения действующего законодательства в аукционе по транспортировке твердых коммунальных отходов Челябинска.

«Условия исполнения контракта и формирование лота дают основания полагать, что заказчиком допущены серьезные нарушения при проведении аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов Челябинска. Заказчиком аукциона, начальная цена контракта которого составляет 526 млн рублей, является ООО «Центр коммунального сервиса» Магнитогорска», - сообщили в пресс-службе УФАС.

По мнению Челябинского УФАС России, действия заказчика по формированию лота, который предусматривает вывоз ТКО с территории Челябинска, противоречат постановлению Правительства России «Об утверждении Правил проведения торгов, по результатам которых формируются цены на услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора».

«Из представленных Министерством экологии Челябинской области и ООО «Центр коммунального сервиса» документов установлено, что на территории Челябинска объем ТКО составляет более 50% от зоны деятельности оператора (зона деятельности – Челябинский кластер). При этом региональный оператор обязан провести аукцион в отношении территорий, на которых имеется не менее 50 % твердых коммунальных отходов (по массе отходов), образующихся в зоне деятельности регионального оператора», - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в документации о закупке не указана полная информация обо всех условиях и требованиях исполнения услуг по транспортированию, в том числе о количестве мест накопления ТКО, количестве и объеме контейнеров, как имеющихся у заказчика, так и дополнительно приобретаемых исполнителем, местах передачи ТКО, периодичности вывоза отходов, порядке оплаты и условиях обеспечения видеонаблюдения на мусоровозах.

«Более того, в проекте контракта указан порядок оплаты услуг, условие предоставления исполнителем дополнительных контейнеров, требование об их маркировке исполнителем, а также условие об обеспеченности мусоровозов системой видеонаблюдения, противоречащие требования законодательства о контрактной системе, а также фактическим условиям предоставления контейнеров, которые отражены в письменных пояснениях заказчика. В результате потенциальным перевозчикам не представляется возможным определить и рассчитать расходы, что может привести к уменьшению круга участников закупки», - сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В связи с этим Челябинским УФАС России готовится к возбуждению дело об административном правонарушении.

Ведомство направит имеющуюся информацию в прокуратуру Челябинской области для рассмотрения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования, а также в министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области и в министерство экологии Челябинской области.