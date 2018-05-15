14:10
Челябинскому госпиталю ветеранов подарили полугодовой запас инновационного препарата
Челябинскому областному госпиталю ветеранов войн подарили полугодовой запас лекарственного препарата, который применяется для лечения пациентов с нарушениями мозгового кровообращения.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, инициатором благотворительной акции, приуроченной к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стала компания «Векторфарм». Такая акция проходит в мае уже второй год подряд.
«Этот препарат – инновационный нейропротектор, лечение с его помощью проводится в стационарных условиях, – отмечает заместитель начальника госпиталя по медицинской работе Ольга Сидоренко.