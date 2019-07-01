Челябинску не хватает мусорных контейнеров и площадок для накопления отходов

Челябинску - дворам многоквартирных домов и частному сектору - не хватает мусорных контейнеров, а также мест накопления твердых коммунальных отходов.

Аналогичная ситуация складывается в большинстве территорий региона - глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение о выделении каждому муниципалитету определенной суммы в соответствии с заявкой.

«Челябинску планируется предоставить субсидию на приобретение контейнеров, в том числе для частного сектора, в размере 26-ти миллионов рублей», - рассказала сегодня, первого июля, исполняющая обязанности главы города Наталья Котова.

Тем временем, в Центре коммунального сервиса (региональный оператор) заявили, что данной суммы не хватит, чтобы полностью ликвидировать дефицит мусорных баков в южноуральской столице (для информации: стоимость одного контейнера с доставкой варьируется от 13-ти до 15-ти тысяч рублей – в зависимости от того, с педалью он или без).

Тем временем прокурорская проверка показала, что большая часть мест накопления твердых коммунальных отходов в Челябинске не соответствует требованиям Правил благоустройства и законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, для создания площадок накопления ТКО в индивидуальном жилищном фонде необходимо проведение благоустройства территории, выравнивание рельефа и устройство подъездных путей.

Проведенная инвентаризация имеющихся площадок показала, что в индивидуальном жилищном фонде Челябинска имеется 283 площадки и необходимо создание 103-х дополнительных.

Проверка надзорного ведомства выявила тот факт, что городская администрация до настоящего времени никак решила вопрос с бюджетным финансированием работ по созданию и содержанию мест накопления отходов и внесла Наталье Котовой как исполняющей обязанности главы Челябинска представление о принятии соответствующих мер для исправления сложившейся ситуации.