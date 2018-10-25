Челябинску вернули горсад имени Пушкина. К радости наблюдательных горожан, сетовавших на появление в центре мегаполиса странной трамвайной остановки «орсад им. А.С. ушкина», вывеску наконец-то обновили.

Теперь глаз прохожих, равно как и глаз едущих по улице Цвиллинга на трамвае и глядящих в окно, радует правильный указатель ярко-зеленого цвета, украсивший остановочный комплекс возле городского сада имени А.С. Пушкина.

С момента публикации агентства «Урал-пресс-информ» о странной ост « орсад имени А.С. ушкина» прошел месяц – и вот на остановке в самом сердце южноуральской столицы красуется новая надпись, которая точно никого не смутит и не заставит диву даваться, как в городе высокой культуры мог появиться ушкин вместо Пушкина.

Фото Виктора Загвоздина