Челябинскую область посетили чехословацкие легионеры

В минувшие выходные, шестого октября, на южноуральскую землю прибыла делегация Чехословацкого общества легионеров. Радушный прием делегации устроили казаки Хуторского казачьего общества «Южный» во главе с начальником штаба Василием Кошмаром.

Вместе с атташе по вопросам обороны полковником Айлосом Клетчатски и генеральным консулом ЧР в России Йосефом Маршичеком южноуральские казаки возложили венки и цветы к памятнику чехословацким легионерам. На памятнике, стилизованном под эшелон с вагонами, высечены имена 226 погибших солдат. На гранитной стене увековечена надпись: «Чехословацким легионерам, павшим на пути к свободной Родине».

Символично то, что именно казаки хутора «Южный» встречали гостей в Челябинске. Летом казачьим поисковым отрядом были проведены экспедиции по местам боёв времен Гражданской войны в Миассе и Златоусте, где в мае 1918 года вспыхнули восстания Чехословацкого корпуса бывших военнопленных. Тогда части Красной Армии, в результате тяжелых боев, покинули осажденный Златоуст.

«Мы, как представители Чехословацкого общества легионеров выражаем искреннюю благодарность, вам, челябинским казакам, за разделенное чувство долга, - сказал на мероприятии полковник Айлос Клетчатски. - За сохранение памяти о наших земляках, ставших заложниками Гражданской войны на территории вашей страны.

Чехословацкие легионеры в знак благодарности вручили памятные знаки южноуральским казакам. Далее иностранная делегация отправилась на торжественное открытие памятника в город Миасс. Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в штабе хутора «Южный», в будущем память о чехословацких легионерах планируется увековечить и в городе Златоуст.

Фото: штаб хутора «Южный»