Чем быстрее это сделаете, тем лучше: челябинцам напомнили о порядке обращения в ОВД

Полицейские напоминают жителям Челябинска о порядке обращения в органы внутренних дел: если у вас возникла необходимость обратиться с заявлением в полицию, то чем быстрее вы это сделаете, тем больше шансов раскрыть преступление «по горячим следам», а также установить свидетелей и очевидцев произошедшего.

Как отмечает начальник штаба УМВД России по городу Челябинску полковник внутренней службы Константин Смолин, заявление должно быть зарегистрировано в установленном законом порядке, о чем на руки заявителю выдается талон-уведомление.

«В талоне указываются сведения о лице, принявшем заявление, регистрационный номер, наименование органа внутренних дел, дата приема, фамилия и подпись дежурного. Заявитель расписывается за получение талона-уведомления и в талоне-корешке проставляет дату и время получения талона-уведомления. Проводится опрос заявителя», - уточнил Константин Смолин.

По его словам, о принятом по заявлению решении заявителю в установленные законом сроки направляется уведомление. Решение граждане могут обжаловать в вышестоящий орган.

Подать обращение можно и посредством сети Интернет, отправив электронное обращение на сайте, в разделе «Для граждан» (вкладка «Прием обращений»).

«Также напоминаем о работе телефона горячий линии ГУ МВД России по Челябинской области: 8 (351) 268-85-94, по которому можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции. Телефон работает в круглосуточном режиме», - рассказали в отделе по связям со СМИ УМВД России по городу Челябинску.