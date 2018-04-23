«Черные копатели» из Украины оставили челябинским поисковикам только солдатские останки

Из Крыма вернулись участники комплексной экспедиции Челябинской области «Вахта памяти». Они вели поисковые работы на месте боев Великой отечественной на Перекопском перешейке. Поисковики нашли останки нескольких десятков советских бойцов. Вещественных артефактов обнаружить не удалось – за время нахождения Крыма в составе Украины «черные копатели» растащили все.

Экспедицию приурочили к 74-годовщине освобождения Крыма от немецких захватчиков. 19 человек из Челябинска, Златоуста, Еманжелинска, Еткульского и Нагайбакского районов вели поиски возле города Армянск. Он находится в северной части полуострова, на Перекопском перешейке. Именно здесь 8 апреля 1944 года началась Крымская наступательная операция. В тот же день 2-я гвардейская армия освободила Армянск.

«Поиск останков бойцов вели по данным аэрофотосъемки. В нашем распоряжении была как трофейная пленка 1944 года, указывающая расположение окопов, так и современные данные, снятые с квадрокоптера. Кроме того, в поисках мы использовали рассказы участников тех боев, а также архивные данные», – рассказал руководитель экспедиции, начальник регионального штаба Юнармии Алексей Зязев.

За 10 дней поисковых работ участники экспедиции, основу которой составили ученики южноуральских школ, нашли останки 79 бойцов советской армии. Их передали для захоронения в братской могиле на мемориальном кладбище Армянска, так как ни одного из найденных идентифицировать не удалось.

«В 1941-м и 1944-м годах на этом участке погибло около 34 тысяч советских солдат. Однако предать земле смогли только около 12 тысяч бойцов. Остальных просто не успевали хоронить – присыпят землей в какой-нибудь воронке, и вперед – на Севастополь. Поэтому ожидаю погребения еще несколько десятков тысяч солдат», – пояснил председатель попечительского фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Игорь Михайлов.

В прошлом году участникам экспедиции повезло больше. Работая на этом же месте, они нашли более 200 останков советских солдат. Причем им удалось опознать одного из них. Погибшим оказался уроженец Кунашакского района Хуснитдин Сираев. Он служил в 1273 стрелковом полку 387стрелковой дивизии. 3 мая прошлого года его останки торжественно захоронили в родном селе Бурино.

Кроме человеческих останков участники нашли несколько гильз да пробки от армейских фляжек. Ничего более существенного обнаружить не удалось.

«Этому есть два фактора. Во-первых, сразу после освобождения полуострова на местах бое шло сплошное разминирование. И все крупные металлические предметы были собраны еще тогда. А более мелкие «подчистили» так называемые «черные копатели». В бытность Крыма в составе Украины они орудовали здесь совершенно безнаказанно», – констатировал Игорь Михайлов.

Помимо раскопок на местах боев участники экспедиции побывали на множестве экскурсий в Керчи, Ялте, Севастополе, Ливадии, на горе Ай-Петри. А во время торжественных мероприятий представители Челябинской области вручили Армянску «Голубь мира» из Коелгинского мрамора и уникальный «Ключ от Крыма» работы мастеров Златоустовской оружейной фабрики.