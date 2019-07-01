Четверо магнитогорцев получили знаки отличия

В торжественной обстановке на праздновании 90-летия города металлургов четверым жителям города были вручены почетные знаки «За заслуги перед городом Магнитогорском». Накануне решение об этом приняли депутаты городского Собрания.

Празднование, которое прошло в выходные дни на Центральном стадионе масштабным театрализованным действом, а затем концертами в парке у Вечного огня и фейерверками, запомнится горожанам надолго.

На стадионе, который вместил более 8 тысяч зрителей, были торжественно вручены городские награды. Такой чести удостоились:

Александр Маструев – он прошел трудовой путь на ММК от подготовителя составов до члена Правления ОАО «ММК», вице-президента ООО «Управляющая компания ММК» по персоналу и социальным программам, был депутатом МГСД I и II созывов;

Федор Булатов – полковник милиции в отставке. За почти 40 лет службы в правоохранительных органах прошел путь от постового милиционера до начальника УВД города Магнитогорска;

Фаик Мухаметзянов – трудовая биография от каменщика до директора по строительству ММК. Имеет звание лучшего рационализатора в черной металлургии. С 1996 по 2001 год был первым председателем Магнитогорского городского Собрания;

Рауф Валеев – дважды «Мастер спорта СССР» по классической борьбе и по самбо. Отличник физической культуры и спорта, Заслуженный тренер России. За время работы с инвалидами по слуху им подготовлены шесть Заслуженных мастеров спорта, Мастер спорта международного класса, двадцать Мастеров спорта России.