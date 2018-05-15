Чиновники Южного Урала повышают квалификацию в ЧелГУ

На факультете управления Челябинского государственного университета впервые обучили специалистов, которые занимаются воспитанием несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. Слушателями стали 29 представителей из 25-ти детских домов, приютов и центров развития ребенка.

Программу «Профилактика девиантных и суицидальных тенденций среди несовершеннолетних. Правовые аспекты досудебного сопровождения» преподаватели факультета управления разработали по заказу министерства социальных отношений Челябинской области. Она включает изучение конфликтологии, социальную адаптацию несовершеннолетних, предупреждение подростками повторных правонарушений, технологии выявления суицидальных настроений, психологическую поддержку детей и сопровождение работы с детьми с точки зрения правового регулирования.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЧелГУ, лекции, деловые игры, мини-конференции, круглые столы и тренинги позволяют проработать на практике правовые, психологические, организационные аспекты в деятельности воспитателей-психологов муниципальных учреждений.

Факультет управления ЧелГУ много лет способствует повышению квалификации госслужащих. Актуальные компетенции получают представители различных управлений и отделов правительства региона и МЧС. В апреле слушателями программы «Государственное и муниципальное управление» стали муниципальные служащие управления финансов администрации Челябинска. А с 21-го мая приступают к занятиям их коллеги из других подразделений администрации города.

В отзывах об обучении слушатели единодушно отмечают, что учебный процесс в ЧелГУ всегда учитывает специализацию заказчиков, поэтому полученные знания позволяют чиновникам принимать обоснованные, эффективные решения в своей профессиональной сфере.