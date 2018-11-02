Число заболевших ОРВИ в Челябинской области сократилось на 5%

Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Челябинской области сократился на 5%.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в региональном управлении Роспотребнадзора, наибольший спад заболеваемости зарегистрирован среди детей до 3 лет (на 9%), у взрослых число заболевших сократилось на 6%, среди школьников – на 5%.

В областном центре за неделю заболели ОРВИ 8 тысяч 887 человек, что ниже уровня прошлой недели на 4% и ниже порогового показателя на 31%.

Случаев гриппа не зарегистрировано. Заболеваемость обусловлена циркуляцией возбудителей ОРЗ «негриппозной» этиологии - вирусов парагриппа, аденовирусной и риновирусной инфекций.

По состоянию на 29 октября 2018 года вакцинировано уже свыше 630 тысяч жителей области, что немного меньше половины от планируемого.

Напоминаем, что бесплатно за счет средств федерального бюджета прививаются дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, лица, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением).