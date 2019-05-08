«Чистая память» сотрудников челябинской колонии

Сотрудники челябинской исправительной колонии №8 в очередной раз организовали патриотическую акцию «Чистая память» - навели порядок на заброшенных могилах ветеранов Великой Отечественной войны.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, офицеры освежили краску на памятниках и оградках, убрали траву и листву, вырезали поросль и возложили гвоздики. Так они почтили память тех, кто защищал Родину и погиб на фронте, а также тех, кто вернулся с войны живым, но уже покинул этот мир.

«Для нашего учреждения уже стало традицией накануне празднования Победы в Великой Отечественной войне проводить акцию «Чистая память», в рамках которой наши сотрудники выезжают на кладбище для уборки заброшенных солдатских могил», - отметил заместитель начальника колонии подполковник внутренней службы Евгений Токаев.

По его словам, проводя эту акцию, сотрудники колонии доказывают, что много лет назад сказанные слова: «Никто не забыт, ничто не забыто» - актуальны до сих пор.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области