ЧМК отметил свое 75летие

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») отметил 75 лет со дня выплавки первой стали. На масштабном празднике, посвященном юбилею предприятия, чествовали заслуженных представителей трудового коллектива и открыли «Капсулу времени» с посланием металлургам ЧМК от 19 апреля 1993 года, сообщает пресслужба компании.

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры ЧМК. Коллектив металлургов поздравили представители Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области, городской и районной администраций.

За вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд званий «Почетный металлург Российской Федерации» удостоены слесарь-ремонтник Рудольф Маурер, разливщик стали Иван Мунтян, начальник отдела исследовательско-технологического центра Надежда Никитина и старший контролёр управления технического контроля Нина Носова. Награды им вручил заместитель директора департамента металлургии и материалов промышленности Минпромторга РФ Алексей Ушаков. Также к 75-летнему юбилею ЧМК почетными грамотами и благодарственными письмами федерального, регионального и городского уровней отмечены еще 79 сотрудников предприятия.

Особым событием в рамках празднования юбилея ЧМК стало открытие «Капсулы времени» с посланием металлургам, сделанным ровно 25 лет назад – 19 апреля 1993 года. В послании, в частности говорится: «Мы, участники юбилейной плавки, не сомневаемся, что вы наши внуки и правнуки, будете приумножать славу ЧМК и воплощать в жизнь передовые технологии». Коллектив предприятия продолжил традицию: следующее обращение к сотрудникам ЧМК будет открыто в 2043 году в год 100-летнего юбилея комбината.

«Юбилей наш коллектив встречает не только с достойными производственными показателями, но и с большими планами на годы вперед. В настоящее время в стране предприятия с таким мощным потенциалом, как у ЧМК, единицы. Уверен, что коллектив комбинат сумеет претворить в жизнь самые амбициозные проекты, решит самые сложные задачи, без которых не обходится ни одно великое дело», – отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

Первая сталь ЧМК, одного из крупнейших предприятий металлургической отрасли страны, выплавлена в 1943-м году во время Великой Отечественной войны. История комбината неразрывно связана с реализацией крупных проектов государственного масштаба. За время работы на ЧМК освоено производство около 2000 различных марок стали и сплавов, а также более 4000 профилеразмеров проката. На предприятии реализована масштабная программа технического перевооружения. Многие проекты – уникальны для России.