ЧМК передал в пользование спасателям новый пожарный автомобиль «Урал»

Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») вручил ключи от нового пожарного автомобиля «Урал» спасателям пожарной части № 34 Челябинска, ответственной за территорию ЧМК, сообщает пресс-служба компании.

Автомобиль для тушения пожаров, спасения людей и ликвидации ЧС оснащен современным пожарно-спасательным оборудованием. В зону ответственности части входит проведение спасательных операций на территории комбината, ликвидация ЧС.

На торжественном вручении ключей от машины присутствовали заместитель начальника ГУ МЧС России по Челябинской области Вадим Трунов и начальник отряда федеральной противопожарной службы Челябинской области Анатолий Слушаев. Руководители МЧС поблагодарили комбинат за сотрудничество и отметили нагрудными знаками за заслуги в области гражданской обороны и помощи в ликвидации ЧС начальника службы пожарной безопасности ЧМК Юрия Сибирёва и его заместителя Александра Маслакова.

Спасатели пожарной части оказывают помощь в тушении пожаров в разных районах города. В 2018 году в многоэтажном доме по улице 50 лет ВЛКСМ в квартире вспыхнул огонь. Создалась угроза для жильцов. Спасатели 34-й пожарной части помогли вывести из дома более 40 человек, в том числе 9 детей. Благодаря действиям пожарных никто ни пострадал.