ЧМК принял участие в акции «Неделя без турникетов»
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») принял участие во всероссийской акции «Неделя без турникетов». На производстве побывали ученики старших классов челябинских школ.
Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится ежегодно в апреле и является одним из элементов широкомасштабного профориентационного проекта «Работай в России!»
Экскурсия прошла на рельсобалочном стане ЧМК. Школьники увидели своими глазами производство стометровых рельсов для скоростных магистралей и их закалку в полимерной среде. Такая технология уникальна для России и применяется только на ЧМК.
«Экскурсии на промышленные предприятия показывают, что современные производственные предприятия очень изменились за последние годы. Это интересное и перспективное направление для приложения профессиональных умений будущих специалистов», – отметил директор по персоналу и социальным программам ЧМК Денис Сазонтов.