ЧМК провел четвертьфинал брейн-ринга для школьников

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел четвертьфинал интеллектуальной игры «Брейн-ринг» среди учащихся школ Металлургического района.

Мероприятие прошло во дворце культуры ЧМК. В соревнованиях приняли участие восемь команд. Свои знания и эрудицию испытали дети школ: №103, 92, 91, 71, 141, гимназии №96, от школы №73 участвовало две команды. Каждая команда состояла из капитана и 4 участников. Темой игры стал Ленинград и его исторические связи с Челябинском.

По результатам турнира победителем стала команда «Аэролит» из школы №73, которая набрала наивысшее количество баллов. Победители получили в подарок книги и сладкие наборы. Ребят ждет еще серия испытаний, которая завершится финальным этапом соревнований сильнейших в мае 2019 года.

«Брейн-ринг» – не просто игра, это часть большой профориентационной программы ЧМК. Участвуя в отборочных этапах, дети больше узнают об истории комбината, профессиях, получают новые знания и навыки», – отметил директор по персоналу и социальным программа ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.