ЧМК провел праздничную лотерею к 8 марта

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел праздничную лотерею, посвященную Международному женскому дню. 10 сотрудниц комбината, выбранные с помощью генератора случайных чисел, получили денежную премию и букеты цветов, сообщает пресс-служба компании.

Розыгрыш призов в преддверии 8 марта стал доброй традицией комбината. Его проводят более пяти лет. 10 женщин выбирает специальная компьютерная программа с помощью генератора случайных чисел, каждая из победительниц получит денежную премию и букет цветов. Награждение традиционно состоится в ДК ЧМК, где пройдет праздничный концерт.

«Современная металлургия – это уже работа не только для мужчин. Сегодня на комбинате трудится много женщин. Все они профессионалы своего дела. Лотерея и награждение призами – это не только интересное и ожидаемое событие, но и способ выразить благодарность за их труд, подарить радость и хорошее настроение», – отметил директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.