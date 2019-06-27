ЧМК проверил готовность сотрудников к действиям в условиях ЧС

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») провел учения для отработки действий в чрезвычайной ситуации. Учебной легендой стал аварийный разлив нефти.

По легенде во время слива топлива на АЗС в цехе произошла разгерметизация цистерны и разлив нефтепродуктов на площадку. В оперативном режиме команда работников ЧМК с помощью спецтехники выполнили обваловку территории, пролили ее специальной пеной во избежание воспламенения, убрали нефтепродукты и загерметизировали цистерну. Пострадавшему сотруднику медики оказали первую профессиональную помощь.

Тактико-специальные учения на комбинате проводят уже не в первый раз. Месяц назад прошли учения по развертыванию станции радиационного обезвреживания.